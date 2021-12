Serie A, 19a giornata. Dumfries trascina l’Inter, Shomurodov illude Mourinho e Castrovilli permette alla Fiorentina di raggiungere il pari a Verona. Classifica aggiornata e tabellini

Ultima giornata del girone di andata di Serie A. Dopo gli anticipi del martedì, sono scese in campo le romane, l’Inter e la Fiorentina. Nel pomeriggio i biancocelesti hanno liquidato il Venezia con un secco 3-1. Alle 18.30, hanno giocato i campioni d’Italia con il Torino, la Roma con la Samp e i viola a Verona.

Simone Inzaghi ha chiuso l’anno in bellezza grazie al gol di Dumfries. Partita scoppiettante tra Roma e Sampdoria, Gabbiadini risponde a Shomurodov e lascia Mourinho al sesto posto appaiato alla Fiorentina, fermata sul pari dall’Hellas Verona di Igor Tudor. In serata attesa per Empoli-Milan e Napoli-Spezia.

Serie A, 19a giornata: classifica e tabellini dopo le partite delle 18.30

ROMA-SAMPDORIA 1-1

Shomurodov 72′, Gabbiadini 80′

VERONA-FIORENTINA 1-1

Lasagna 17′, Castrovilli 81′

INTER-TORINO 1-0

Dumfries 30′

CLASSIFICA SERIE A: Inter 46, Napoli 39*, Milan 39*, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 31, Empoli 27*, Bologna 27, Torino 25, Verona 24, Sassuolo 24, Udinese 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 13*, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8