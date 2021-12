Cristiano Ronaldo fa fuori la stella: assist alla Juventus

La Juventus può avvicinarsi con forza al grande colpo per l’anno prossimo: assist a sorpresa di Cristiano Ronaldo

Non è stato un inizio di stagione esaltante quello che la Juventus ha vissuto fino a questo momento. Il ritardo dalla vetta complica i piani di Allegri che dovrà valutare eventuali cambiamenti nella prossima sessione di calciomercato. Diversi i nomi accostati alla ‘Vecchia Signora’, tra acquisti e cessioni, per accontentare le richieste dell’allenatore livornese. In tal senso, sulla strada del club bianconero potrebbe tornare decisiva la volontà di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, che ha salutato nelle ultime ore di mercato la Juventus la scorsa estate per fare ritorno al Manchester United, sarebbe pronto a servire un assist alla Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, il Manchester United si è già messo al lavoro per regalare a Ralf Rangnick i prossimi rinforzi. Il tecnico tedesco, con l’appoggio di Cristiano Ronaldo, ha intenzione di cambiare volto al centrocampo dei ‘Red Devils’. Il primo ad essere ‘fatto fuori’ sarà con ogni probabilità Paul Pogba. Il campione francese è in scadenza a giugno e la sua partenza nel 2022 appare decisamente scontata. Il cinque volte Pallone d’Oro spinge per la cessione dell’ex juventino già a gennaio.

Juventus, svolta Pogba: addio vicino

Il Manchester United scarica Pogba e prepara già l’assalto a quello che con ogni probabilità sarà l’erede del campione francese. Sul taccuino vi è Milinkovic-Savic, che piace proprio alla Juventus ma i ‘Red Devils’ in tal senso sembrerebbero in vantaggio.

Ecco quindi che il talento lusitano potrebbe firmare un clamoroso ed inatteso assist alla sua ex squadra, con la ‘Vecchia Signora’ pronta ad andare all’assalto di Pogba regalando un innesto di assoluto spessore ad Allegri ed in grado di spostare gli equilibri in Serie A.

Situazione dunque in via di definizione: Pogba e la Juventus potrebbero riabbracciarsi grazie alla complicità di Cristiano Ronaldo in sede di mercato.