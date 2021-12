Il sogno Pogba e non solo: i giocatori in scadenza nel mirino della Serie A

Molti giocatori termineranno il proprio contratto a giugno con i rispettivi club: ecco tutte le possibili occasioni per la Serie A

Il mercato di gennaio è alle porte e molti club sono già a lavoro per rinforzare le proprie rose, tra cui anche molte squadre di Serie A che, intanto, stanno anche lavorando in ottica giugno. In estate molti profili stranieri concluderanno il loro contratto con i rispettivi club e a meno di clamorosi colpi di scena, potrebbero arrivare in Italia a parametro zero.

Occasioni ghiotte che le big di Serie A non vogliono farsi scappare. Il nome più caldo per la Serie A è quello del portiere dell’Ajax Andre Onana, ormai promesso all’Inter. I nerazzurri avrebbero già chiuso formalmente l’accordo con l’agente e a meno di clamorose sorprese, il camerunese classe ’96 a giugno sarà il nuovo sostituto di Handanovic.

Pista calda in Italia anche per Paul Pogba che rimane un pallino costante della dirigenza bianconera. La Juventus sogna da anni un ritorno del centrocampista francese che negli anni di Conte e Allegri ha fatto sognare il popolo juventino. Il campione del Mondo in carica sarà libero a giugno, visto il contratto in scadenza con il Manchester United. La Juve potrebbe avere l’occasione di concretizzare il sogno.

Rudiger, Kamara e non solo: i possibili colpi per la Serie A

Un altro giocatore che andrà in scadenza a giugno e che non rinnoverà con il proprio club è l’ex difensore della Roma, Antonio Rudiger. Il centrale tedesco non ha trovato l’accordo col Chelsea e in estate potrebbe rappresentare un’occasione molto allettante per i club di Serie A. Considerando le possibili partenze di Romagnoli nel Milan e di De Ligt nella Juventus, Rudiger diventerebbe una delle prime scelte.

Non tramonta la possibilità di vedere in Italia anche Alexandre Lacazette che a giugno dovrebbe lasciare l’Arsenal. Nonostante i 3o anni compiuti, il francese rimane un attaccante di grande esperienza e affidabilità, un profilo da non sottovalutare per le grandi potenze del nostro campionato. Le italiane osservano anche i giovani talenti degli altri campionati e uno di questi è Boubacar Kamara, centrocampista centrale classe ’99 dell’Olympique Marsiglia che proprio a giugno terminerà il suo contratto col club francese e sarà libero di scegliere dove andare.