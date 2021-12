Calciomercato Juventus, Haaland ‘regala’ il bomber a gennaio

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di livello assoluto: colpo dalla Spagna per l’attacco di Allegri

Novità importanti in casa Juventus in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Dicembre è stato un mese caratterizzato da numerose vittorie per la compagine bianconera guidata da Massimiliano Allegri.

Ancora una vittoria importante per la Juventus che è riuscita a chiudere il 2021 recuperando tanti punti in classifica. E così dalla sessione invernale di calciomercato potrebbe arrivare un colpo importante soprattutto sul fronte offensivo. Da Barcellona potrebbe dire addio l’attaccante olandese, Memphis Depay, che non è riuscito a mostrare tutto il suo talento. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni con la Juventus pronta ad accoglierlo in prestito fino a giugno per poi pagare l’intera cifra in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Così il club blaugrana potrebbe investire quella parte cash per arrivare al centravanti norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, voglioso di un’altra avventura entusiasmante in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Depay verso l’addio

Al momento Depay è ai box per un infortunio alla coscia, ma finora con la maglia del Barcellona ha messo a segno ben otto gol in 15 partite in Liga. Un’idea suggestiva in vista della prossima sessione di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, che è privo di Dybala da tempo e perderà anche Kean, uscito malcioncio dal match contro il Cagliari. Servirà così un innesto di assoluto valore per cercare di proseguire la stagione alla grande: l’attaccante olandese del Barcellona è pronto per nuovi progetti.