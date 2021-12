Roma, dalla Premier il rinforzo per Mourinho: i dettagli

Roma al lavoro in vista del big match con il Milan nel giorno dell’Epifania. Intanto Tiago Pinto è vicino al primo colpo del mercato di gennaio

Dopo gli auguri ai tifosi giallorossi, Josè Mourinho è pronto a ritornare in campo per preparare la difficile trasferta di San Siro del 6 gennaio. Lo Special One ha la possibilità di riavvicinarsi alla zona Champions League – ora distante sei punti – approfittando anche della sfida tra Juventus e Napoli. La società intanto, ‘scalpita’ per l’inizio del calciomercato, previsto il 3 gennaio.

La convalescenza di Spinazzola – ancora ai box – induce Tiago Pinto alla ricerca di un terzino. Sul taccuino del general manager della Roma è finito Maitland-Niles dell’Arsenal. Classe 1997, vanta 132 presenze, 3 reti e 8 assist con la prima squadra dei Gunners. L’esterno – può giocare a tutta fascia sulla destra – è cresciuto nelle giovanili del club londinese ed ha un contratto in scadenza a giugno 2023. La Roma starebbe studiando la strategia per portarlo subito a Trigoria.

Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il club giallorosso starebbe intensificando i contatti con l’Arsenal per chiudere la trattativa nelle prossime ore. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, in modo tale da valutare la forza del terzino sinistro inglese. Per Maitland-Niles, l’esperienza alla Roma sarebbe la prima fuori dall’Inghilterra, dopo aver militato nelle giovanili dell’Arsenal, all’Ipswich ed al West Bromwich.