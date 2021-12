Calciomercato, l’Inter si accende per Nandez | Contropartita vincente

L’Inter prova a portare a Milano un vecchio pallino della Serie A: ecco la contropartita che può rivelarsi vincente

L’Inter si è laureata campione d’inverno e nonostante i tanti cambiamenti estivi, ha ottenuto 3 punti in più rispetto all’anno scorso dopo il girone d’andata. Un attacco stellare da 49 gol totali, il migliore del nostro campionato e la seconda miglior difesa, appena sotto il Napoli. In vista del mercato di gennaio, però, non ci saranno grandi fuochi d’artificio ma qualche intervento potrà arrivare.

Uno degli obiettivi raggiungibili dalla società è il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez che la scorsa estate sembrava ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. L’affare non si chiuse per pochi dettagli ma questa volta, vista anche la situazione del club sardo, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Il presidente Giulini ha fissato il prezzo per Nandez di circa 20 milioni di euro, cifra ben inferiore a quella richiesta i mesi passati.

L’Inter inserisce Sensi per arrivare a Nandez

Il Cagliari aprirebbe alla cessione solamente in caso di obbligo di riscatto da parte dell’Inter che avrebbe già in mente la giusta contropartita per convincere i sardi. I nerazzurri potrebbero inserire Stefano Sensi, talento indiscusso ma perseguitato dagli infortuni.

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’ proprio Sensi potrebbe essere la carta vincente dell’Inter per arrivare a Nandez. Il centrocampista ex Sassuolo alletta la dirigenza sarda e la pista è sempre più calda.