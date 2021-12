Insigne verso la MLS: il Napoli pesca in Serie A

Insigne verso l’MLS ed orientato ad accettare l’offerta monstre del Toronto: il Napoli può sostituirlo attraverso un colpo in Serie A

In attesa dell’apertura ufficiale delle trattative, prevista per il prossimo 3 gennaio, il calciomercato invernale è già entrato nel vivo. Una sessione che si preannuncia infuocata anche per i tanti big ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno, soprattutto in Serie A.

Da Dybala, il cui rinnovo con la Juventus sarebbe addirittura tornato in discussione, a Insigne, che invece è sempre stato in discussione. Il capitano del Napoli è sempre più tentato dalla MLS: il Toronto è in forte pressing e ha offerto un contratto monstre da oltre 10 milioni di euro a stagione. L’esterno azzurro sta vacillando e potrebbe presto dare il suo ok al trasferimento in Canada. Il Napoli, dal canto suo, deve così guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituto: ecco le due possibili piste in Serie A.

Calciomercato Napoli, occhi su Bernardeschi e non solo: tutti i dettagli

Il rinnovo di Insigne sembra dunque sempre più lontano e salvo sorprese il capitano del Napoli dirà addio a parametro zero. La società azzurra è così costretta a correre ai ripari. Due le possibili soluzioni in Serie A: Federico Bernardeschi, rilanciato da Allegri dopo il trionfo ad Euro 2020, e Mkhitaryan. Entrambi sono in scadenza nel prossimo giugno e Giuntoli potrebbe presto fare dei primi sondaggi.

Due trattative comunque difficili, soprattutto per Bernardeschi dopo il suo rilancio in bianconero. Come confermato dal suo nuovo agente Federico Pastorello, infatti, sono già in corso i contatti per il rinnovo con la Juventus.