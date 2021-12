Calciomercato, Conte punta il big di Serie A | Sanchez come contropartita

Conte punta un big di Serie A per rinforzare l’attacco del suo Tottenham: la contropartita è Davinson Sanchez

Antonio Conte ha ridato nuova linfa al Tottenham. Da quando è arrivato la squadra ha rialzato la testa, come sempre accade quanto il leccese arriva in una nuova piazza. Il cosiddetto ‘effetto Conte’ che ormai tutti conosciamo. Il tecnico ex Inter, però, è scatenato anche sul mercato in vista della sessione di gennaio e intende intralciare i piani proprio dell’Inter, ma non solo.

In realtà Conte potrebbe spingere per una trattativa tra Tottenham e Napoli che coinvolgerebbe due calciatori di primo livello. I soggetti sono Davinson Sanchez e Lorenzo Insigne. Il primo, difensore colombiano classe ’96 ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Secondo ‘corsport’ il Napoli vorrebbe regalare l’ex Ajax come nuovo rinforzo per la difesa di Spalletti che dovrà fare a meno ancora per un pò di Koulibaly, a causa della Coppa D’Africa. Conte chiederebbe in cambio proprio Insigne, intralciando i piani dell’Inter che ormai da mesi orbita attorno al campione d’Europa.

Conte chiede Insigne per Sanchez: la risposta di De Laurentiis

Lorenzo Insigne, ormai quasi certo di non rinnovare col Napoli, potrebbe andar via già a gennaio. Nonostante la richiesta di Conte e l’interesse dell’Inter, però, De Laurentiis avrebbe chiuso le porte a queste opzioni. L’attaccante azzurro sembra diretto in America, al Toronto, ex squadra di un’altra italiano, Sebastian Giovinco.

Insigne a breve potrebbe partire, direzione MLS, spegnendo i piani nerazzurri ma soprattutto quelli di Conte e del suo Tottenham. Di conseguenza anche Davinson Sanchez sfumerebbe per il Napoli, almeno per il momento.