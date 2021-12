Napoli, il comunicato UFFICIALE: Lozano positivo al Covid-19

Nuovi problemi in casa Napoli: dopo le positività di Lorenzo Insigne e Fabiàn Ruiz, anche Hirving Lozano risulta essere stato contagiato dal virus: c’è la nota ufficiale del club

Come se non bastasse l’amara conclusione – sul campo – del 2021, il Napoli fa i conti con i casi di Covid-19 che continuano ad aumentare nel gruppo squadra. Un comunicato ufficiale del club ha infatti reso nota la positività al virus di Hirving Lozano, l’attaccante messicano degli azzurri.

Sale dunque la preoccupazione, già espressa dal direttore dell’ASL Napoli 2, in merito al match che i partenopei dovranno giocare il 6 gennaio contro la Juve a Torino. “La situazione resta da monitorare, stiamo navigando a vista e c’è preoccupazione per la variante Omicron. Tanti calciatori sono anche all’estero per le vacanze, per esempio non credo sarà così facile per Fabiàn Ruiz fare rientro in Italia dalla Spagna”, ha dichiarato Antonio D’Amore alla stampa.

Il comunicato ufficiale del Napoli: Lozano positivo al Covid-19

📌 Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/OmXT9WA8gY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021

“Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, si legge nel tweet postato sul profilo ufficiale del club azzurro.