Napoli, UFFICIALE la positività al Covid di Fabian Ruiz

Altro caso Covid in Serie A. Il Napoli ha comunicato ufficialmente la positività del giocatore, ora in isolamento

Nuovo caso Covid in Serie A. Nella giornata di Santo Stefano è arrivato la nota del Napoli che annuncia la positività del centrocampista. Una brutta notizia per Luciano Spalletti, atteso dalla super sfida con la Juventus del 6 gennaio.

LEGGI ANCHE>>> Coppa d’Africa, ecco i convocati: UFFICIALE la decisione su Osimhen

Nel caso in cui il prossimo tampone dovesse essere negativo, non ci sarebbero problemi per il reintegro in rosa del giocatore. Intanto, il club ha comunicato che è stato predisposto l’isolamento presso il domicilio.

LEGGI ANCHE >>> Non solo Jovic: Juventus, Milan e Inter pescano in casa Real

Serie A, nuovo caso Covid: l’annuncio del Napoli

Il Napoli ha comunicato ufficialmente attraverso il proprio sito la positività al Covid di Fabian Ruiz: “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.”