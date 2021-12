Coppa d’Africa, ecco i convocati: UFFICIALE la decisione su Osimhen

Arrivano le scelte riguardo i primi convocati per l’imminente edizione della Coppa d’Africa: la decisione su Osimhen

Non era un mistero che la volontà dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen fosse quella di prendere parte alla prossima Coppa d’Africa. L’attaccante partenopeo, nonostante il recente grave infortunio, è infatti stato ufficialmente convocato dalla Nigeria per la competizione che inizierà ad inizio gennaio, il 9 per la precisione, in Camerun.

L’applicazione di una maschera protettiva permetterà ad Osimhen di scendere in campo con la sua nazionale al pari di Ola Aina del Torino. Niente da fare invece per Ebuehi, Simy, Success, Obi ed Okereke che non sono stati convocati.

Coppa d’Africa, la Nigeria chiama Osimhen: i convocati

Ecco l’elenco completo dei convocati della selezione nigeriana, che esordirà il prossimo 11 gennaio 2022 contro l’Egitto. Oltre alla nazionale di Salah, presenti nel girone anche Guinea Bissau e Sudan:

Portieri: Daniel Akpeyi, Francis Uzoho, John Noble, Maduka Okoye;

Difensori: William Ekong, Kenneth Omeruo, Leon Balogun, Abdullahi Shehu, Chidozie Awaziem, Jamilu Collins, Ola Aina, Zaidu Sanusi, Olisa Ndah;

Centrocampisti: Wilfred Ndidi, Kelechi Nwakali, Chidera Ejuke, Frank Onyeka, Joe Aribo;

Attaccanti: Ahmed Musa, Moses Simon, Odion Ighalo, Taiwo Awoniyi, Alex Iwobi, Victor Osimhen, Sadiq Umar, Kelechi Iheanacho, Samuel Chukwueze, Emmanuel Dennis.