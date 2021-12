Addio Milan, Conte si scatena con una super offerta: cifre e dettagli

Antonio Conte traccia la via per un importante colpo di mercato per il suo Tottenham: offerta da capogiro al big di Pioli

Chiuso il 2021 con una bella vittoria in casa dell’Empoli che ha riportato la squadra di Pioli al secondo posto in Serie A, adesso per il Milan è già tempo di bilanci. Valutare l’immediato futuro anche in ottica calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara per gennaio: attenzione però alla prossima estate, con un nome su tutti che ingolosice i top club di tutta Europa. In tal senso, stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, sarebbe Antonio Conte il potenziale protagonista per il mercato estivo e che ha messo gli occhi su un pilastro rossonero, con l’intenzione di portarlo a Londra sponda Tottenham.

LEGGI ANCHE >>>I migliori Under 23: Juventus, Inter e Milan cercano il bomber del futuro

Si tratta di Franck Kessie, il cui contratto con il ‘Diavolo’ scadrà tra soli sei mesi. I discorsi riguardanti il rinnovo del talento ivoriano sono quasi del tutto accantonati e la sensazione è che Kessie, alla fine, possa davvero lasciare il Milan da parametro zero con un nuovo ed importantissimo ingaggio che arriverà dalla prossima squadra dell’ex atalantino. E questa squadra potrebbe essere proprio il Tottenham: Conte conosce bene Kessie e lo vorrebbe alle sue dipendenze a partire dal 2022/23.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, sfuma l’erede di Ibrahimovic: blitz e accordo

Tottenham, all-in su Kessie: super ingaggio

21 presenze con 5 reti ed 1 assist vincente. Numeri che avrebbero definitivamente convinto Conte a puntare forte su Franck Kessie per il prossimo luglio. Niente Real Madrid o PSG ma sono gli ‘Spurs’, cosi viene riportato dalla Spagna, i favoriti per la firma del forte centrocampista.

Sarebbe già pronta una ricchissima offerta all’ivoriano, da ben 10 milioni di euro netti fino al 2027. Un quinquennale da capogiro che convincerebbe Kessie a trasferirsi in Premier League, proprio alla corte di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Conte pronto al doppio colpo | Inter e Milan in allarme

Situazione dunque in divenire: in attesa di conoscere possibilità novità sull’addio al club di Elliott, la società inglese si muove con largo anticipo per il 79 rossonero.