Milan, doppio affare con Zidane: scambio e addio Kessie

Il Milan potrebbe imbastire un doppio affare con Zinedine Zidane: non solo Kessie, spunta il suggestivo scambio con il bomber

Un ko pesante quello incassato ieri sera in casa della Fiorentina e che può lasciare strascichi importanti per il prosieguo della stagione rossonera. Il Milan si lecca le ferite e, non riuscendo a portare a casa la rimonta, torna a casa con zero punti in tasca ed una prestazione tra alti e bassi. Dal campo al calciomercato, per il ‘Diavolo’ spunta all’orizzonte il ‘pericolo’ Zinedine Zidane. Il tecnico francese, da tempo svincolato dopo l’addio al Real Madrid, potrebbe ben presto accasarsi al posto di Solskjaer, esonerato, sulla panchina del Manchester United.

LEGGI ANCHE >>>Fiorentina-Milan 4-3: doppio regalo dei rossoneri e primo ko stagionale

Il piano di mercato di Zidane prevederebbe l’assalto a due pedine fondamentali per Stefano Pioli. In primis Franck Kessie, già a gennaio, vista la scadenza dell’ivoriano il prossimo 30 giugno. L’ex atalantino non dovrebbe prolungare il contratto con la società di via Aldo Rossi e Zidane ne approfitterebbe con una ricca offerta da 10 milioni all’anno (bonus inclusi) al calciatore, ed un indennizzo di 20 per il Milan. L’asse Manchester-Milano potrebbe però infittirsi, mettendo altri due nomi di spicco in un ipotetico doppio affare con l’ex allenatore dei ‘Blancos’.

LEGGI ANCHE >>>Addio Inter, l’attaccante ha deciso: vuole solo il Milan

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Milan, non solo Kessie: scambio per Giroud

Oltre a Kessie, Zidane vorrebbe regalarsi anche il connazionale Olivier Giroud. Il francese, arrivato a Milano la scorsa estate, è stimato dal tecnico transalpino e può rientrare in uno scambio nientemeno che con Edinson Cavani.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’uruguagio non vive un buon momento, è scontento della sua esperienza all’Old Trafford e potrebbe quindi essere offerto da Zidane, a gennaio, pur di strappare Giroud al Milan.

LEGGI ANCHE >>>Scambio e addio: sgambetto a Juventus, Milan e Inter

Cavani, in scadenza a giugno con i ‘Red Devils’ ha fino ad ora segnato una sola rete nei 274′ in campo, con 8 apparizioni complessive.