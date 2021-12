Calciomercato Milan, sfuma l’erede di Ibrahimovic: blitz e accordo

Il Milan resta in scia all’Inter e studia i colpi per rinforzare la rosa. Intanto, il club tedesco tenta l’obiettivo rossonero per l’attacco

Il Milan guarda all’anno nuovo pensando esclusivamente al campionato. L’eliminazione, cocente, dalla Champions League, permette agli uomini di Pioli di concentrarsi sulla rincorsa ai cugini dell’Inter, attualmente primi con quattro lunghezze di vantaggio. Sul fronte calciomercato, Paolo Maldini è alla ricerca di un rinforzo in attacco: Giroud, Ibrahimovic, Rebic e Leao sono presenti ad intermittenza, causa infortuni.

Il profilo seguito dalla dirigenza rossonera gioca in Ligue 1, precisamente al Nantes. Si tratta di Randal Kolo Muani, attaccante francese di origini congolesi, attualmente capocannoniere della squadra con sette gol in campionato. Proprio quando il Milan stava ‘pregustando’ il colpo a zero, è arrivato l’inserimento di un club tedesco nella trattativa.

Calciomercato Milan, il blitz dell’Eintracht allontana Kolo Muani

L’Eintracht Francoforte – secondo la redazione mercato di Transfermarkt – avrebbe proposto al Nantes un indennizzo per acquistare Kolo Muani già a gennaio. Il Milan dovrà dunque cambiare obiettivo di mercato a meno che il giocatore non preferisca attendere giugno e approdare in rossonero.