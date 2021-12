Calciomercato Inter, addio top player: scambio con l’ex Conte

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione per arrivare a colpi funzionali al progetto di Simone Inzaghi: possibile scambio in Premier

Simone Inzaghi ha puntellato al meglio le basi messe da Antonio Conte, attualmente alla guida del Tottenham in Premier League. E cosi gli ‘Spurs’ potrebbero mettere in atto un possibile scambio proprio con la compagine nerazzurra.

Come rilanciato dall’Inghilterra il Tottenham è sempre molto interessato al centrale olandese, Stefan de Vrij, che è cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Antonio Conte che lo vorrebbe ancora con sè. Un’idea suggestiva che va avanti già da qualche tempo con la possibilità di inserire nella trattativa il talentuoso giocatore brasiliano, Lucas Moura, pronto a cambiare aria per tornare protagonista in modo assoluto.

Calciomercato Inter, de Vrij nel mirino del Tottenham

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, in caso di addio tra uno tra de Vrij e Skriniar, l’Inter avrebbe puntato il centrale del Torino, Bremer, protagonista di un’ottima prima parte di stagione sotto la gestione di Juric, che gli ha permesso di mettere a segno l’ulteriore percorso di crescita. Il contratto del centrale olandese è in scadenza nel giugno 2023 e così nella prossima estate potrebbe arrivare l’addio anticipato per permettere di puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.