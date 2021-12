Mission (im)possible Juve: Dybala e l’esubero per il grande bomber

Le parole di Arrivabene riaprono il ‘caso’ Dybala. L’argentino può a sorpresa dire addio ai bianconeri, magari già nel calciomercato di gennaio qualora andasse in porto il maxi scambio

I siluri molto populisti, quindi efficaci sganciati da Arrivabene prima di Juventus-Cagliari hanno riaperto il ‘caso’ Dybala. Rinnovo vicinissimo da mesi ma a mancare è sempre la cosa più importante, la firma dell’argentino che qualche maligno vede addirittura via da Torino già nel calciomercato di gennaio.

Dybala via subito: possibile? Nì, perché le variabili sono talmente troppe che è impossibile dare delle certezze in un senso o nell’altro. Certo è che i bianconeri, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, un tentativo sottotraccia lo starebbero facendo in Inghilterra, che il classe ’93 ha sfiorato un paio d’anni fa. Tentativo di preciso in casa del Manchester City di Pep Guardiola, antico ‘sogno’ di Andrea Agnelli. Dybala ai ‘Citizens’, ma non da solo poiché Cherubini e soci vorrebbero chiudere uno scambio cosiddetto ‘due per uno’. L’altro è Aaron Ramsey, da tempo ai margini e in uscita.

Il gallese desidera far ritorno in Premier, possibilmente in una squadra importante. Chi meglio del City, primo in classifica dopo quasi un girone con 44 punti, tre in più del Liverpool e addirittura sei del Chelsea di Lukaku. La Juve offrirebbe lui e Dybala in cambio di Gabriel Jesus, bomber brasiliano molto apprezzato da Allegri (l’agente del livornese, Giovanni Branchni, è il rappresentante per l’Italia e non solo dell’ex Palmeiras) e che i bianconeri hanno già trattato in primavera e nell’estate passata.

Calciomercato Juventus, Dybala e Ramsey per Gabriel Jesus: la ‘risposta’ di Guardiola

Per l’attacco il preferito della Juve rimane Vlahovic, ma per il serbo la concorrenza è ormai enorme. E poi con questo maxi scambio i bianconeri avrebbero la possibilità di disfarsi di Ramsey e di non perdere a zero Dybala, in caso di rottura totale. Va però detto che quest’affare ha scarse chance di andare in porto visto che al 24enne Gabriel Jesus, legato ai ‘Citizens’ fino al 2023 a fronte di uno stipendio di 6 milioni, Guardiola non intende rinunciare