I migliori Under 23: Juventus, Inter e Milan cercano il bomber del futuro

Crescono giovani talenti in giro per il mondo e l’Italia osserva con interesse: Juventus, Inter e Milan cercano il bomber del futuro

Attaccante cercasi in Serie A al termine di questa prima parte di stagione. Top club italiani come Juventus, Inter e Milan continuano a cercare un nuovo bomber che possa completare il reparto offensivo. Così la migliore soluzione potrebbe essere quella di investire su un giovane talento per il futuro.

Tra i più interessanti in Argentina c’è sicuramente Julian Alvarez, attaccante del River Plate che a suon di gol ha attirato l’interesse di Juventus, Inter e Milan, e che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con il club argentino. Spostandoci in Francia invece, tra i migliori bomber under 23, non si può non citare Jonathan David. Il classe 2000 del Lille è il capocannoniere attuale della Ligue 1, davanti a un vero fenomeno come Mbappe. 16 gol segnati in 27 partite giocate che lo inseriscono tra i bomber da tenere d’occhio.

Bomber del futuro: gli attaccanti under 23 in Spagna, Italia, Germania e Inghilterra da tenere d’occhio

La caccia al bomber del futuro sta per aprirsi, e Juventus, Inter e Milan si preparano a prendere in considerazione i migliori under 23 in circolazione. In Italia ovviamente il nome del momento è quello di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa che, al netto di un momento difficile, in Serie B ha segnato 6 gol in 16 partite, rendendosi protagonista anche con la Nazionale Under 21. In Inghilterra invece sta sorprendendo Gabriel Martinelli, che ha preso il posto di Aubameyang dopo il caos attorno alla fascia di capitano, e che con 4 gol in 11 partite sta convincendo tutti.

Spostando il mirino in Germania invece, il Borussia Dortmund oltre a uno straripante Haaland, si gode il talento classe 1999 Donyell Malen. Arrivato dal PSV l’olandese si sta dimostrando un’ottima spalla per il bomber norvegese, oltre a segnare gol importanti. Ultimo della lista, ma non per importanza, è il classe 1999 Ferran Jutgla. Lo spagnolo si sta ritagliando spazio in un Barcellona in difficoltà, e in sole tre partite ha segnato già un gol. Dunque c’è molto da osservare per Juventus, Inter e Milan, nel tentativo di acquistare il bomber del futuro.