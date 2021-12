Il top club mette sul piatto 50 milioni: la Juventus dice addio

Il top club prepara l’assalto per l’esterno offensivo ed è a un passo dalla chiusura: maxi offerta e Juventus ko

La Juventus continua a lavorare per programmare il proprio futuro e studia nuovi colpi da effettuare nelle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri hanno mostrato diverse lacune in questa stagione e per questo si lavora per rinforzare la rosa tra la finestra di gennaio e quella dell’estate 2022.

Calciomercato Juventus, maxi offerta Bayern Monaco per Raphinha: si allontana l’obiettivo

Nel mirino della società c’è anche Raphinha del Leeds United, che è stato cercato soprattutto per via dell’interesse del club inglese nei confronti di Weston McKennie. Non ci sarà però nessuna operazione tra le parti, visto che il futuro dell’esterno brasiliano sembra essere già deciso dopo l’assalto della big.

Secondo quanto riportato da ‘Tnt Sport Brazil’, infatti, sulle tracce di Raphinha ci sarebbe il Bayern Monaco che vorrebbe chiudere subito per battere la concorrenza dei top club. La società ‘Bavarese’ ha già pronta l’offerta e dovrebbe strappare il classe 1996 per ben 50 milioni di euro.

Nulla da fare dunque per la Juventus che non dovrebbe arrivare a quelle cifre e probabilmente perderà un obiettivo per rinforzare la propria fascia.