Juventus, cessione subito: si fa avanti l’Inter per gennaio

La Juventus prepara la cessione del big e può salutare già a gennaio: arriva la proposta verso l’Inter che ci pensa e prepara l’affare

La Juventus non ha vissuto tre mesi esaltanti ma vuole rialzarsi nella seconda metà di stagione. L’obiettivo adesso è raggiungere quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League, visto che il quarto posto dista al momento quattro punti ed è sicuramente raggiungibile. Più difficile invece il discorso scudetto visto che l’Inter ha un vantaggio di dodici punti.

Calciomercato Juventus, Arthur proposto all’Inter: la possibile offerta

La Juventus ora inizia a programmare anche il futuro e vuole capire cosa fare con alcuni elementi che stanno deludendo. Tra questi c’è sicuramente Arthur, che ora sembra essere ormai un calciatore cedibile. Per le prossime sessioni di calciomercato, il suo nuovo procuratore Federico Pastorello potrebbe provare a portarlo all’Inter.

L’agente è molto vicino ai nerazzurri e per questo può nascere una trattativa. Non è da escludere che nasca un affare già a gennaio: la compagine allenata da Simone Inzaghi potrebbe provare a ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. Nell’affare potrebbe finirci anche Vecino, che ha il contratto in scadenza e può essere un elemento per far abbassare il suo prezzo.

Per il riscatto poi se ne riparlerebbe a giugno, ma la Juventus non vorrebbe fare una minusvalenza e potrebbe volere circa 45 milioni di euro.