Vuole il rinnovo stellare, ma il Real ha altri piani: Juventus in agguato

Uno dei talenti emergenti del Real Madrid chiede un rinnovo stellare, ma gli spagnoli puntano al grande colpo: la Juventus osserva

Il calciomercato non attende neanche durante le festività e nuovi affari sono sempre in procinto di essere finalizzati. Con l’arrivo della sessione invernale di calciomercato sarà importante anche la questione legata ai rinnovi dei contratti di quei calciatori ritenuti importanti per le rispettive rose.

Anche in casa Real Madrid si inizia a parlare di questioni contrattuali legate al rinnovo di uno dei maggiori talenti emergenti nel panorama internazionale. La richiesta sarebbe di un rinnovo stellare, ma i ‘Blancos’ avrebbero pianificato l’acquisto di un altro top player, che potrebbe far saltare il rinnovo. Ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, che osserva sempre attentamente la situazione.

Rinnovo stellare chiesto da Vinicius, ma il Real punta Mbappe e Haaland: occasione per la Juventus

Il Real Madrid si conferma fucina di talenti, e uno dei più promettenti nel panorama mondiale al momento è senza dubbio Vinicius Junior. L’esterno classe 2000 acquistato dal Flamengo tre anni fa si è rivelato un vero top player, e in questo inizio di stagione ha collezionato 25 presenze, con 12 gol e 9 assist all’attivo. Adesso però, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il brasiliano vorrebbe discutere con il Real Madrid il proprio rinnovo di contratto, adeguandolo alle stelle nel club.

Il Real Madrid attualmente avrebbe però la testa a due possibili super colpi, ovvero quelli che porterebbero a Kylian Mbappe, fenomeno del PSG, e ad Erling Braut Haaland, bomber del Borussia Dortmund. Due colpi di questo calibro ovviamente metterebbero in ombra le richieste di rinnovo di Vinicius. Così ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, interessata all’esterno brasiliano, che potrebbe decidere di cambiare aria qualora le sue richieste non venissero soddisfatte.