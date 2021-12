Erede Marcelo dalla Juventus: Real Madrid pronto all’assalto

Il Real Madrid si mette alla ricerca dell’erede di Marcelo per la fascia sinistra: obiettivo in casa Juventus per i ‘Blancos’

Continua la rivoluzione in casa Real Madrid. Della ‘vecchia guardia’ ormai i calciatori rimasti sono pochi, e durante la scorsa sessione di calciomercato anche l’ex capitano Sergio Ramos ha lasciato il club spagnolo per trasferirsi al PSG.

Il prossimo che potrebbe dire addio al Real Madrid sembrerebbe essere Marcelo. Il terzino sinistro infatti a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blancos’ e al momento sembrerebbe difficile che arrivi un’offerta per il rinnovo. Con l’addio del brasiliano Ancelotti avrà bisogno di rinforzi sulla fascia, così il mirino del Real potrebbe essere puntato in casa Juventus.

Alex Sandro erede di Marcelo al Real Madrid: assalto alla Juventus

Cambio generazionale in casa Real Madrid, con Marcelo che dopo ben 15 anni potrebbe lasciare i ‘Blancos’ a fine stagione, vista la scadenza del contratto. Così il Real Madrid si mette alla ricerca di un erede del brasiliano, e proprio un connazionale potrebbe prendere il suo posto.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, il Real Madrid avrebbe puntato il mirino in casa Juventus. Nello specifico potrebbe essere Alex Sandro il calciatore che interesserebbe ai ‘Blancos’ per raccogliere l’eredità che verrà lasciata da Marcelo. Alex Sandro sarebbe valutato dalla Juventus circa 15 milioni, e il suo contratto con i bianconeri ha scadenza 2023. Così potrebbe partire l’assalto alla Juventus per il Real Madrid che vuole assicurarsi l’erede sulla fascia.