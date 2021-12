Juventus, scatto Barcellona per de Ligt: scambio due per uno

La Juventus può perdere il suo pezzo pregiato nei prossimi mesi: in arrivo l’offerta del Barcellona per de Ligt, due calciatori sul piatto

Visto il momento delicato, la Juventus vuole rialzarsi al più presto e per farlo ha bisogno anche di muoversi bene sul calciomercato. I ragazzi allenati da Massimiliano Allegri sono ormai troppo lontani dallo scudetto che per il secondo anno consecutivo potrebbe non essere a tinte bianconere, per questo si vuole provare a migliorare il futuro.

Calciomercato Juventus, de Ligt più lontano: il Barcellona offre lo scambio due per uno

Oltre alle mosse in entrata, però, in casa Juventus si tiene d’occhio anche la situazione dei calciatori che potrebbero salutare nei prossimi mesi. Tra questi c’è anche Matthijs de Ligt, che è sicuramente un baluardo difensivo importante ma sembra ormai destinato a dire addio in estate. Sia lui che il suo procuratore Mino Raiola hanno mandato segnali importanti e per questo il matrimonio con i bianconeri potrebbe presto terminare.

Sulle tracce del difensore centrale olandese ci sono diversi top club e ora uno in particolare avrebbe già l’offerta pronta. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il Barcellona è interessato da diverso tempo e potrebbe mettere sul piatto due calciatori. I nomi fatti sono quelli di Lenglet e Depay, visto che il club ‘Blaugrana’ non vuole spendere soldi e ci proverà attraverso lo scambio due per uno.

In questo caso la Juventus colmerebbe l’assenza di un difensore centrale e in più si rinforzerebbe anche in attacco, ma l’obiettivo primario sembra essere quello di cercare di incassare. Per questo motivo si deve monitorare la situazione del Tottenham che potrebbe tentare l’assalto inserendo solo cash: in quel caso Paratici potrebbe battere la concorrenza del Barcellona.