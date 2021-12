Calciomercato Juventus, colpo da 30 milioni: bianconeri superati

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: assalto in Premier League

Saranno settimane intense per le big d’Europa che intendono rinforzare ulteriormente le rispettive rose per una seconda parte di stagione da protagoniste.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Sport” sulle tracce del terzino del Barcellona, Sergino Dest, ci sarebbe anche il Chelsea che starebbe preparando un colpo da 30 milioni di euro. Il terzino degli Stati Uniti è attualmente ai box per infortunio, ma potrebbe anche subito fare le valigie per un’altra avventura suggestiva in vista della prossima stagione. Anche la Juventus aveva provato a chiedere informazioni per il laterale destro blaugrana, che ha sorpreso tutti negli ultimi mesi primo dello stop forzato.

LEGGI ANCHE >>>Milan senza pace, duro attacco: “È crisi, con loro non vinci”

LEGGI ANCHE >>>Da Milan-Napoli al calciomercato, intreccio con Insigne: doppio ‘sgarbo’

Calciomercato Juventus, addio a Dest: altri obiettivi bianconeri

Ancora un duello a distanza, anche fuori dal campo, tra Juventus e Chelsea per obiettivi di un certo spessore in grado di rinforzare le rispettive rose a disposizione di Massimiliano Allegri e Thomas Tuchel. Così il club bianconero dovrebbe virare su altri obiettivi per puntellare la formazione bianconera, che vuole essere protagonista anche in campo europeo dopo l’ottimo girone di Champions League proprio con i “Blues”. Sul punto di dire addio ci sarebbe anche il terzino brasiliano, Alex Sandro, con Allegri che non è minimamente contento del suo rendimento.