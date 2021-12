Da Milan-Napoli al calciomercato, intreccio con Insigne: doppio ‘sgarbo’

Milan-Napoli sul campo, ma le loro strade si incrociano anche sul calciomercato: super intreccio con Insigne e doppio ‘sgarbo’

Milan e Napoli hanno rubato la scena nel primo spezzone della Serie A 2021/22. Sono state in assoluto le migliori compagini italiane e tra le migliori in Europa. Lo dimostrano i numerosi successi inanellati consecutivamente e un’imbattibilità mantenuta per diverse giornate di campionato. Era inevitabile che si verificasse un calo anche a causa delle tante defezioni subite.

Rossoneri e partenopei si stanno scontrando a San Siro in questi minuti e si attende il verdetto definitivo del campo per capire quale evoluzione ci sarà nella lotta scudetto. L’Inter si sta confermando la dominatrice assoluta della competizione e dal risultato di stasera forse otterremo la vera antagonista dei nerazzurri. Le strade di Milan e Napoli, però, non si incrociano solo sul rettangolo verde di gioco, bensì anche sul calciomercato. Entrambe le società sono abbastanza attive visto l’avvicinamento prepotente di gennaio. Sguardo al reparto difensivo dopo le perdite di Kjaer e Manolas, ma non solo. Potrebbe prendere vita un doppio sgarbo sorprendente.

Da Milan-Napoli al calciomercato: intreccio con Insigne e ‘sgarbo’ reciproco

Milan e Napoli potrebbero farsi un ‘dispetto’ reciprocamente. I rossoneri, infatti, starebbero corteggiando Lorenzo Insigne. Il tema rinnovo dell’esterno azzurro continua a tenere banco e tra le parti permane una certa distanza. Lo ha confermato l’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, il quale si aspetta un passo importante da De Laurentiis, altrimenti lui e il suo assistito cominceranno a dialogare con le pretendenti per il passaggio a zero a giugno. Ma bisogna tenere conto dell’apprezzamento dell’Inter e della super offerta da circa 20 milioni di dollari lordi all’anno arrivata dal Toronto.

Quest’ultima opzione potrebbe essere più probabile, considerando il profondo attaccamento di Insigne alla maglia del club campano. I partenopei, dal canto loro, starebbero facendo la stessa cosa con Alessio Romagnoli, la cui situazione è simile a quella di Insigne. Milan e Napoli si danno battaglia in campo, ma potrebbero fare scintille anche sul calciomercato.