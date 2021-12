Milan-Napoli viene decisa da Elmas: vittoria pesante per gli azzurri che agganciano il Milan secondo posto

Il Napoli non molla e si riscatta dopo il ko interno con l’Empoli. Gli azzurri vincono a San Siro con un gol in avvio di primo tempo siglato da Elmas.

Il Napoli passa in vantaggio dopo appena cinque minuti. In gol Elmas con un colpo di testa da vero attaccante su un cross perfetto di Zielinski dalla bandierina. Nella circostanza, tutt’altro che perfetta l’organizzazione difensiva dei rossoneri. Il Diavolo risponde al 17’ con Ibrahimovic ma il colpo di testa dello svedese non trova lo specchio per questione di centimetri.

Discoro simile per Florenzi che al 33’ lascia partire una conclusione potente ed angolata, ma anche in questo caso la mira non è perfetta. Ad inizio ripresa minaccia Ibra per il Napoli, ma la conclusione dello svedese da posizione defilata viene deviata in corner da Ospina. Occasione seguita da quelle di Messias e Giroud, ma senza fortuna per i padroni di casa. Nel finale gol trovato da Kessie, ma annullato per una discussa posizione di fuorigioco di Giroud.

Milan – Napoli: tabellino e classifica

Milan-Napoli 1-0

5’ Elmas

La classifica: Inter 43, Napoli 39, Milan 39, Atalanta 37, Roma 31, Fiorentina 31, Juventus 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo 24, Bologna 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.