Non solo Jovic: Juventus, Milan e Inter pescano in casa Real

Juventus, Milan e Inter pronte all’assalto degli esuberi del Real Madrid. Oltre a Jovic potrebbe arrivare almeno un altro giocatore in Serie A

Archiviato il girone d’andata, le squadre di Serie A riprendono il lavoro in vista del consueto turno del giorno dell’Epifania. L’Inter capolista è attesa dal match di Bologna mentre il Milan affronterà la Roma a San Siro. La Juventus, attualmente fuori dalla zona Champions League, ospita il Napoli consapevole del fatto che i tre punti sono l’unica via per tornare in corsa per l’Europa che conta.

I tre club potrebbero rinforzarsi nel mercato di gennaio, approfittando degli esuberi del Real Madrid. Secondo Football Transfers infatti, le Merengues hanno la necessità di sfoltire la rosa: Jovic, Mariano Diaz e clamorosamente Hazard potrebbero fare le valigie. Per l’attaccante olandese potrebbe scatenarsi un derby tra le milanesi, mentre il fuoriclasse belga potrebbe diventare il nuovo numero 10 della Juventus.

Calciomercato Juventus, ipotesi Hazard per il dopo Dybala

L’avvio esaltante di Carlo Ancelotti potrebbe mietere delle ‘vittime’ in casa Real Madrid. L’allenatore italiano potrebbe sacrificare infatti Luka Jovic – 1 gol in Liga – sempre nel mirino di Milan e Inter. I rossoneri potrebbero prelevarlo per andare a rinforzare un reparto offensivo spesso tormentato dagli infortuni. L’Inter invece, porterebbe il classe 1997 a Milano solo in caso di partenza di Sanchez.

Hazard è il sogno della Juventus. Nel caso in cui il club bianconero non dovesse rinnovare il contratto a Paulo Dybala, non è escluso che Cherubini e Arrivabene possano sferrare il colpo. Il fantasista belga, classe 1991, ha l’esperienza e la classe per diventare il nuovo top player bianconero.