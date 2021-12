Aubameyang al Milan, svolta e scambio immediato: la decisione

Il Milan valuta i prossimi colpi di mercato, svolta per il ritorno di Aubameyang: scambio a sorpresa a gennaio

Una vittoria in trasferta per chiudere al meglio il 2021, riconquistando il secondo posto alle spalle dell’Inter. Il Milan di Stefano Pioli torna in carreggiata, dopo settimane difficili che hanno visto i rossoneri allontanarsi sempre più dalla vetta adesso occupata dalla squadra di Inzaghi. Dal campo al calciomercato, per la società di Aldo Rossi può prospettarsi un clamoroso ritorno in attacco. Nonostante un passato in rossonero tutt’altro che da protagonista, il futuro potrebbe potrebbe vedere il riavvicinarsi di Pierre-Emerick Aubameyang ai colori rossoneri.

L’attaccante del Gabon ha ormai rotto con l’Arsenal e, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, saluterà i ‘Gunners’ nel 2022. In questa stagione il classe 1989 ha collezionato 15 presenze complessive, com 7 reti e 2 assist vincenti. L’addio tra le parti pare inevitabile ed il club londinese avrebbe in mente uno scambio, da proporre al Milan, già per la prossima imminente sessione di mercato.

Milan, l’Arsenal tenta lo scambio: c’è la proposta

Il Milan è a caccia di un attaccante di peso che possa dare manforte a Ibrahimovic, Giroud e Leao da qui fino al termine della stagione. In tal senso, l’attaccante dell’Arsenal potrebbe essere il rinforzo ideale. L’idea dei ‘Gunners’ sarebbe quella di proporre il cartellino dell’attaccante 32enne in cambio di quello di Franck Kessie, anche lui in scadenza tra sei mesi. L’ivoriano è lontanissimo dal rinnovo con il club di via Aldo Rossi e per evitare di perderlo a zero il prossimo 1 luglio, il Milan potrebbe decidere di piazzarlo tra poche settimane.

Maldini e Massara, però, non sarebbero interessati ad Aubameyang in un eventuale scambio con il centrocampista ex Atalanta: un no secco che allontana probabilmente definitivamente il possibile ritorno di Aubameyang a Milanello.

Situazione dunque in divenire, con il Milan che al momento si tiene stretto Kessie: il futuro di Aubameyang, accostato in estate anche all’Inter, è ancora tutto da decifrare.