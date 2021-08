L’Inter va a caccia di un nuovo bomber e arriva una nuova occasione dalla Premier League: il big è in vendita!

Sono giornate delicate quelle che sta vivendo l’Inter, che dopo una fase di standby sta effettuando diverse operazioni sia in entrata che in uscita. La cessione di Romelu Lukaku, arrivata un po’ a sorpresa, ha sicuramente fatto incassare una cifra importante e ora si può lavorare per le entrate.

La società nerazzurra ora va a caccia di occasioni per rinforzare il proprio attacco e una di queste potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riportato dal ‘The Times’, infatti, Pierre-Emerick Aubameyang sarebbe in uscita dall’Arsenal e a questo punto non è da escludere che l’Inter si faccia avanti.

Calciomercato Inter, occasione Aubameyang: c’è l’ostacolo ingaggio

L’Arsenal dunque potrebbe liberarsi di Aubameyang e l’Inter segue la situazione per provare a inserirsi. Il calciatore gabonese potrebbe salutare per circa 25 milioni di euro, una cifra sicuramente accessibile alla ‘Beneamata’, ma resta comunque il problema ingaggio. Aubameyang infatti guadagna circa 15 milioni di euro all’anno e per questo servirebbe un grosso sacrificio economico da parte sua per diventare del tutto alla portata dell’Inter.

Aubameyang ha rinnovato un anno fa con l’Arsenal e nella scorsa stagione ha siglato 10 reti nelle 29 gare disputate in Premier League. In Europa League invece sono arrivati tre gol in otto presenze.