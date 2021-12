Conte propone lo scambio per De Ligt | La ‘provocazione’ della Juve

La Juventus è la terza difesa del campionato ma potrebbe perdere una pedina fondamentale. Conte vuole De Ligt, i bianconeri rispondono con una provocazione

Dopo quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque gare del 2021, la Juventus può mangiare il panettone con quattro punti di distacco dal quarto posto dell’Atalanta. Massimiliano Allegri è atteso da un gennaio ‘scoppiettante’: il Napoli il giorno dell’Epifania, la Roma il 9 e l’Inter in Supercoppa Italiana il 12. Il punto di forza della squadra di Allegri è stata senz’altro la difesa – 17 gol incassati – soltanto Inter e Napoli hanno fatto meglio dei bianconeri con 15 e 14 reti subite.

Dall’Inghilterra, precisamente dal Tottenham di Antonio Conte, ci sarebbero dei corteggiamenti per Matthijs De Ligt, il gioiellino olandese autore di ottime prestazioni in questa stagione. L’assenza di Chiellini gli ha permesso di giocare molte più partite al fianco di Leonardo Bonucci. Il suo rendimento è inevitabilmente migliorato ed ora gli Spurs sarebbero intenzionati a portarlo a Londra. Paratici avrebbe proposto Dele Alli ma la Juventus preferirebbe un’altra pedina.

Calciomercato Juventus, scambio monstre con il Tottenham

Con 20 presenze complessive, De Ligt è uno dei giocatori maggiormente impiegati da Massimiliano Allegri nella prima metà di stagione. Il 22enne olandese sarebbe nel mirino del Tottenham, dove ritroverebbe Fabio Paratici. La proposta degli Spurs – Dele Alli più cash – non è ritenuta congrua dalla società bianconera. La Juventus sarebbe disposta a sacrificare De Ligt soltanto in cambio di Kane. Il bomber inglese, classe 1993, è l’uomo ideale per riportare a Torino i gol che mancano dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.