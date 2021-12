Colpaccio in difesa, il Milan sfida Klopp: la situazione

Il calciomercato del Milan vedrà con ogni probabilità l’arrivo di un nuovo difensore alla corte di Stefano Pioli: duello con il Liverpool

La vittoria in casa dell’Empoli chiude il 2021 del Milan di Pioli con tre punti importantissimi, che riportano i rossoneri al secondo posto in classifica al termine del girone d’andata di Serie A. Un finale di annata che sorride ai rossoneri, adesso a 4 punti di distanza dall’Inter capolista. Dal campo al calciomercato, per il ‘Diavolo’ è già arrivato il momento di studiare i prossimi colpi che, già a gennaio, potrebbero rinforzare non poco la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano. In tal senso, oltre ad un nuovo attaccante, una delle priorità della società di via Aldo Rossi è il sostituto in difesa di Simon Kjaer.

Il leader rossonero rimarrà indisponibile fino al termine dell’attuale stagione e sono diversi i nomi seguiti da Maldini e Massara per arricchire la batteria di centrali costituita adesso da Romagnoli, Kjaer, Gabbia e Tomori. Uno dei profili che sta risalendo la lista del club rossonero, e che piace non poco a Jurgen Klopp per il suo Liverpool, è il difensore del Wolfsburg Maxence Lacroix.

Milan-Liverpool, duello per Lacroix

Con la casacca del club tedesco Lacroix ha collezionato 21 presenze e 1872′ in campo, attestandosi come uno dei titolarissimi di Kohfeldt. Sul giocatore è però vivo l’interesse del Liverpool: Jurgen Klopp ha messo nel mirino proprio Lacroix. Il talento francese compirà 22 anni il prossimo aprile e rappresenta uno dei maggiori prospetti sul taccuino dei ‘Reds’.

Il difensore è sotto contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2025, è arrivato al Wolfsburg dal Sochaux nell’agosto 2020 per 5 milioni di euro. Una valutazione che, in un anno è mezzo, è aumentata fino a 20-25 milioni di euro.

Una cifra che il Milan difficilmente sarà disposto a spendere già nelle prossime settimane: il Liverpool, dunque, può avvicinarsi più del ‘Diavolo’ alla firma di Lacroix.