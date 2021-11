Il Milan si muove per la stella low cost: il top club vuole Kessie

Il Milan guarda già al prossimo calciomercato invernale: occasione top in attacco, ecco l’intreccio con Kessie

Il Milan questa sera affronterà l’Atletico Madrid per il quinto turno di Champions League, in un cammino europeo ormai compromesso per la squadra allenata da Stefano Pioli. Dal calcio giocato al calciomercato, il ‘Diavolo’ si sta già muovendo per quelli che saranno i prossimi colpi tra gennaio e giugno, per puntellare la rosa a disposizione di Pioli. Ecco quindi che, dalla Spagna, arrivano importanti novità per l’attacco della squadra meneghina.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Milan si starebbe muovendo già per gennaio, in vista dell’approdo di un nuovo attaccante di peso da regalare a Stefano Pioli. In tal senso, con Ibrahimovic che ha superato i 40 anni e Giroud che l’anno prossimo ne compirà 36, la firma di una nuova punta è tra le priorità del club di via Aldo Rossi. I rossoneri si sarebbero fortemente informati sulla situazione di Alexandre Lacazette, in scadenza a giugno con l’Arsenal e che difficilmente rinnoverà l’attuale contratto.

Colpo dalla Premier, assalto a gennaio: vogliono Kessie

Il francese piace da tempo ai rossoneri così come a Marsiglia, Newcastle e Atletico Madrid ma il Milan resta in corsa, alla finestra, per il 30enne francese. L’Arsenal, alla richiesta della società rossonera per gennaio, potrebbe rispondere con una ‘provocazione’, inserendo Kessie nella cessione del bomber francese.

Uno scenario che per i rossoneri resterebbe in piedi visto che proprio l’ex centrocampista dell’Atalanta è in scadenza e salvo sorprese non resterà in quel di Milanello oltre il prossimo 30 giugno.

Situazione in divenire, dunque, con Lacazette che piace non poco al Milan: Kessie all’Arsenal può sbloccare l’affare.