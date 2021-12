Calciomercato, Xavi mette ko la Juventus: svolta Barcellona

Il calciatore è nel mirino della Juventus, ma ci pensa Xavi ad infrangere i sogni bianconeri: svolta col Barcellona

In quasi cinque anni di Barcellona non è mai arrivata l’esplosione definitiva, ma Ousmane Dembelè resta uno dei talenti più importanti di cui dispone l’organico balugrana. Tanti infortuni negli anni, troppi, ne hanno ostacolato il percorso di crescita. E’ mancata spesso continuità e concretezza, ma il francesino ex Dortmund sa ancora come farsi apprezzare grazie alle sue qualità.

L’attaccante, 24 anni, fa gola a molti, soprattutto con un contratto in scadenza il prossimo giugno. Tra i club pronti a bussare alle porte dei catalani in estate, o anche prima dal momento che dal prossimo gennaio il calciatore potrà accordarsi con chiunque, la Juventus. I bianconeri vogliono tornare a splendere e puntano su talenti del calibro del classe ’97, già ormai in diverse finestre di mercato dato per partente. La ‘Vecchia Signora’ dovrà però fare i conti con la volontà anche di Xavi Hernandez, nuovo tecnico della squadra spagnola che potrebbe cambiare le carte in tavola e stravolgere il corso degli eventi.

Barcellona, Xavi beffa la Juventus: cambia la situazione per Dembele

Se fino ad oggi Dembelè sembrava destinato all’addio, infatti, grazie al pressing esercitato dall’ex centrocampista ora la situazione sembra essersi capovolta. Come riporta Mundo Deportivo, proprio in vista della possibilità che il calciatore negozi liberamente per un nuovo accordo a gennaio, quando resteranno soltanto 6 mesi di contratto, il presidente del Barcellona Laporta unitamente al tecnico Xavi starebbero spingendo perchè l’esterno offensivo rimanga ancora in blaugrana e firmi il rinnovo di contratto.

Se presidente e allenatore dovessero convincere il calciatore a restare, si chiuderebbe definitivamente per la Juventus la possibilità di portarlo in rosa. Una risposta ufficiale arriverà soltanto nelle prossime settimane, con il Barça che potrebbe aver già trovato un nuovo accordo con Dembelè.