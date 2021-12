Atalanta, UFFICIALE: due positivi al Covid | Il comunicato

Nuovi casi di positività al Covid anche per l’Atalanta: il comunicato del club

I contagi da Covid-19 stanno aumentando a vista d’occhio. La variante omicron sta tornando a colpire anche i club di calcio e in Italia la situazione è di nuovo critica. Negli ultimi giorni sono stati riscontrati 10 casi nel Frosinone, 4 nella Fiorentina, 3 nell’Empoli, nel Torino e nello Spezia. L’ultima squadra colpita è l’Atalanta.

LEGGI ANCHE>>>Napoli, altro big positivo al Covid | Il comunicato UFFICIALE

La ‘Dea’ ha riscontrato due positività nel gruppo squadra, a pochi giorni dalla ripresa del campionato che vedrà la squadra di Gasperini contro il Torino di Ivan Juric. Prima della ripresa degli allenamenti tutti i membri del gruppo squadra vengono sottoposti a tamponi di controllo e per la ‘Dea’ non arrivano notizie incoraggianti. Ecco il comunicato ufficiale del club bergamasco: “Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.