Napoli, altro big positivo al Covid | Il comunicato UFFICIALE

Piove sul bagnato in casa Napoli e dopo le ultime defezioni a causa del Covid, un altro azzurro finisce ko

Dopo aver registrato le positività di Insigne e Fabian Ruiz (da poco negativizzati e pronti a tornare al lavoro per il big match contro la Juventus), il Napoli ha visto anche Hirving Lozano tra i positivi al virus. In ultima battuta, però, per la società di Aurelio De Laurentiis è arrivata l’ennesima pessima notizia. Secondo quanto riportato con un comunicato ufficiale proprio dal club azzurro, Victor Osimhen sarebbe risultato positivo, seppur asintomatico, al Coronavirus.

Dopo le polemiche per la convocazione da parte della Nigeria dell’attaccante del Napoli, ancora infortunato al volto (in Coppa d’Africa utilizzerebbe una speciale mascherina), la punta di diamante del reparto avanzato di Spalletti si ferma nuovamente, stavolta causa Covid-19.

Napoli, Osimhen positivo al Covid: il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale della società di Aurelio De Laurentiis: “La SSC Napoli Spa comunica che il giocatore Victor James Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro”.

Il comunicato si conclude così: “Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità”.