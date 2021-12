Calciomercato Juventus, Morata via a gennaio: colpo in attacco

La rivoluzione del Barcellona potrebbe ‘toccare’ da vicino la Juventus. Xavi ha messo nel mirino il centravanti bianconero

La Juventus è chiamata a rialzarsi dopo un deludente avvio di stagione. Il ritorno di Massimiliano Allegri non ha impedito alla squadra di cadere più volte in Serie A, risultando quinta in classifica al termine del girone di andata. Ora i bianconeri sono costretti a recuperare, non tanto sull’Inter prima a +12, piuttosto sull’Atalanta di Gasperini attualmente quarta con quattro lunghezze di vantaggio.

I reparti apparsi maggiormente vulnerabili sono stati il centrocampo e l’attacco. I bomber della Juventus non sono riusciti a sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo e, complici vari stop, hanno realizzato pochissime reti. Uno dei migliori è stato Alvaro Morata, autore di 7 gol tra campionato e Champions League. Lo spagnolo è in prestito dall’Atletico Madrid fino al termine della stagione. Stando agli accordi tra i due club, a giugno la Juventus deciderà se acquistarlo definitivamente – costo 35 milioni – oppure farlo rientrare a Madrid. Dalla Spagna intanto, si parla di un inserimento del Barcellona di Xavi.

Rivoluzione Barcellona: arriva Morata, Depay alla Juventus

L’arrivo di Xavi ha avviato la ricostruzione in casa Barcellona. I blaugrana sono clamorosamente a 18 punti di distanza dal Real Madrid ma hanno l’obiettivo quarto posto alla portata. Per arrivare in fondo alla Liga senza ulteriori intoppi, il club catalano avrebbe deciso di puntare su Alvaro Morata.

Classe 1992, l’attaccante spagnolo anticiperebbe il suo ritorno in Spagna di pochi mesi: la Juventus non sembra infatti intenzionata ad acquistarlo a titolo definitivo. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Xavi vorrebbe prenderlo già a gennaio. Per convincere Allegri a fare a meno di Morata, i blaugrana sarebbero pronti ad offire Depay – autore di 8 gol in questa Liga – evitando così di lasciare sguarnito l’attacco della Vecchia Signora.