Rivelazione shock di Lukaku: “Voglio tornare all’Inter”

Dopo metà stagione al Chelsea Romelu Lukaku rilascia dichiarazioni che sorprendono tutti: “Voglio tornare all’Inter”

Un addio pesante quello di Romelu Lukaku all’Inter, con i nerazzurri che in estate hanno visto partire il loro miglior bomber della scorsa stagione. Il belga al Chelsea in questa prima parte di stagione ha collezionato 18 presenze, mettendo a segno 7 gol.

Alcuni infortuni e un cambio di modulo del tecnico Thomas Tuchel hanno portato il gigante belga a vivere un periodo difficile e a sorpresa ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha rilasciato pesanti dichiarazioni affermando:

“Penso che quello che è accaduto non doveva succedere così, il modo in cui ho lasciato l’Inter. Non era il momento giusto, ho sempre detto di avere l’Inter nel cuore, tornerò a giocare lì. Voglio chiedere scusa ai tifosi dell’Inter, il modo in cui me ne sono andato non è stato corretto. Spero di tornare all’Inter, ma non a fine carriera, con l’obiettivo di vincere di più”. Poi il bomber ha continuato: “Fisicamente sto bene. Non sono contento per la situazione, è normale. Il modulo non mi ha aiutato, ma il mister ha fatto una scelta. Devo continuare a lavorare, essere professionista e non mollare”. Dichiarazioni dunque che fanno sognare i tifosi interisti.