Calciomercato, agente Alvarez atteso anche in Italia: le ultime

Julian Alvarez continua a essere uno dei giocatori al centro del calciomercato invernale: agente in Italia e club che si infiammano

Due giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato, e i club italiani ed esteri pianificano i colpi da mettere a segno per rinforzare le proprie rose. Uno degli attaccanti a finire al centro del mercato di gennaio è senza dubbio il bomber del River Plate, Julian Alvarez.

Fresco campione d’Argentina e capocannoniere della Liga Profesional con 18 gol, è presto finito nel mirino delle big europee, tra cui anche Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. A fare gola ai club europei è soprattutto la sua situazione contrattuale, visto che a giugno 2022 il contratto con il River scadrà. Ad infiammare la corsa al bomber arriva la notizia dell’arrivo in Europa del suo procuratore.

Futuro Alvarez, agente atteso in Italia: parte la caccia al bomber

Solo 21 anni e ha già l’Europa ai suoi piedi, pronta ad acquistarlo. Julian Alvarez dopo una grande stagione con la maglia del River Plate è pronto al grande salto nel calcio europeo, con i top club che sono pronti a contenderselo. Nel contratto in scadenza a giugno 2022 è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, che continua a fare gola anche ai club italiani come Juventus, Inter e Milan.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’agente dell’argentino sarebbe atteso nei prossimi giorni in Europa, compresa una tappa in Italia. Oltre ai tre top club italiani, anche la Fiorentina lo ha messo nel mirino, ma al momento in vantaggio sembrerebbe esserci il Manchester United. Dunque si infiamma sin dai primi giorni il calciomercato invernale, con il bomber tra i più richiesti.