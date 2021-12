Duello Inter-Juve: scatto Milan per il colpo in Serie A

Inter e Juventus si contendono un gioiello della Serie A: ne potrebbe approfittare il Milan. Tutti i dettagli

Nelle ultime ore è letteralmente esplosa la bomba Morata: l’attaccante della Juventus è l’obiettivo prioritario del Barcellona per gennaio, Xavi ha già parlato con il suo agente e il giocatore avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento immediato in blaugrana. A riportare l’indiscrezione è una fonte piuttosto autorevole come il quotidiano ‘AS’.

Sono già arrivate conferme e, in ogni caso, il futuro in bianconero del centravanti spagnolo sembra ormai segnato. La Juventus, infatti, non è al momento intenzionata a riscattare Morata dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro e potrebbe così dare il via libera per il suo addio anticipato. A quel punto partirà la caccia all’erede: come riportato da ‘Calciomercato.it‘, in cima alla lista della dirigenza bianconera c’è il nome di Gianluca Scamacca. Il Sassuolo, però, non fa sconti e la Juve dovrà sperare nei buoni rapporti con il club neroverde per strappare l’attaccante all’Inter con una formula alla Locatelli, accettando la quotazione da 40-45 milioni data da Carnevali. Anche Marotta è in forte pressing sull’ex Ascoli e Genoa e ad approfittare del duello tra Juventus e Inter potrebbe essere anche il Milan.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Roma, Calafiori via in prestito: i dettagli

Calciomercato Milan, Inter e Juve su Scamacca: tentativo per Raspadori

Il Milan potrebbe approfittare del duello tra Juventus ed Inter per Scamacca per accelerare subito su Giacomo Raspadori. Anche l’altro gioiello del Sassuolo è sulla lista di Cherubini e Marotta, che sembrano però aver virato con decisione su Scamacca. Maldini e Massara potrebbero così fare subito un tentativo per Raspadori, provando a strappare un pre-accordo in vista del calciomercato estivo. La sua valutazione si aggira già intorno ai 20-25 milioni di euro. Staremo a vedere.