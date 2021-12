Dembele via, doppio colpo del Barcellona: sorpasso a Juventus e Milan

Il mancato rinnovo di Dembelè riporta il Barcellona sul mercato. Nel mirino due obiettivi di Juventus e Milan

Quando manca poco più di una settimana alla ripresa del campionato, in Italia cominciano a ‘fiorire’ i primi colpi di calciomercato. Juventus e Milan sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo, dove l’una soffre la partenza di Cristiano Ronaldo e l’altra i numerosi infortuni di Ibrahimovic e Giroud. Nel mirino di Cherubini e Maldini, tra gli altri, ci sono Martial e Ziyech.

I due giocatori però interessano anche al Barcellona, tornato a farsi sotto in seguito al mancato rinnovo con Dembelè. L’esterno francese andrà in scadenza a giugno 2022 ma non è riuscito ancora a trovare l’accordo con i blaugrana. Una ‘brutta’ notizia per le italiane, ora tallonate dagli spagnoli per i due big della Premier League.

Calciomercato, il Barcellona supera Juventus e Milan per Ziyech e Martial

Anthony Martial, classe 1995, è arrivato a Manchester United nel 2015. In questa stagione ha realizzato soltanto una rete in campionato e si rincorrono le voci che lo indicano come uno dei possibili partenti: il suo legame contrattuale con i Red Devils termina a giugno 2024 ma non è escluso che il Barcellona possa prenderlo per una cifra attorno ai 30 milioni.

Stesso discorso per Ziyech. Trequartista classe ’93 del Chelsea, interessa molto a Pioli per il suo 4-2-3-1. Non solo, Allegri lo vedrebbe bene come vice Chiesa. L’interesse blaugrana potrebbe però ‘tagliare’ fuori Juventus e Milan, costrette a cambiare obiettivo.