CMNEWS | Calciomercato Roma, Calafiori via in prestito: i dettagli

Calciomercato Roma, operazione in uscita con il Cagliari. La trattativa è in dirittura d’arrivo

In attesa del rientro in campo nel giorno dell’Epifania, i club di Serie A programmano appuntamenti per concludere le prime trattative del calciomercato di gennaio. Uno dei più attivi è il Cagliari: l’avvio disastroso di stagione costringe i rossoblù al penultimo posto in classifica.

Il cambio di panchina – da Semplici a Mazzarri -, non ha avuto un impatto positivo sulla squadra, soprattutto in termini di punti. Il reparto apparso maggiormente vulnerabile è stato quello difensivo, arrivato a subire ben 40 gol in 19 partite. Il rinforzo per Walter Mazzarri potrebbe arrivare direttamente dalla Roma: Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro ha giocato pochissimi minuti in stagione – 429 in 9 presenze totali – ed è pronto a cambiare casacca per acquisire esperienza nella massima serie. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatonews.com, la trattativa potrebbe chiudersi nel mese di gennaio in prestito secco.

Calciomercato Roma, Calafiori vicinissimo al Cagliari

Riccardo Calafiori è uno dei frutti del vivaio della Roma. Il suo esordio in Serie A è arrivato il 1 agosto 2020, in occasione della vittoria dei giallorossi all’Allianz Stadium della Juventus. Le presenze sono leggermente aumentate tra lo scorso campionato – Paulo Fonseca lo ha schierato 3 volte in Serie A, 5 in Europa League – e quello attuale, dove ha giocato nove volte con Mourinho (7 prima della sconfitta 6-1 in Norvegia). Sorprende il dato sui due assist stagionali, che dimostra una certa confidenza con la fascia sinistra del campo.

La duttilità di Calafiori farebbe molto comodo al Cagliari, alla ricerca di un terzino in grado di difendere e di fornire palloni a Joao Pedro e Pavoletti. La trattativa è in dirittura d’arrivo e l’annuncio potrebbe arrivare non appena la Roma ufficializzerà l’acquisto di Maitland-Niles.