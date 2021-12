Calcimercato Milan, colpo gratis in casa Real: la verità

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per altri colpi in vista del futuro: può arrivare gratis dal Real Madrid, l’assalto decisivo

Ancora una situazione da monitorare in casa Real Madrid con l’addio del talentuoso giocatore spagnolo, pronto a dire addio al club madrileno: il Milan ci proverà con il possibile arrivo a parametro zero.

Come svelato dal portale spagnolo “OkDiario” la situazione nello spogliatoio del Real Madrid tra Isco e Carlo Ancelotti si complica sempre di più. L’ex Malaga non è più felice all’interno della rosa dei blancos e così potrebbe dire addio al club spagnolo. Dal 21 novembre, dopo aver disputato dieci minuti contro il Granada, non è stato più impiegato dall’allenatore italiano. Il loro rapporto è peggiorato e così potrebbe arrivare l’addio definitivo.

Calciomercato Milan, assalto ad Isco per il centrocampo di Pioli

Una situazione limite per Isco, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022: il possibile arrivo a Milano potrebbe arrivare a parametro zero per un colpo da urlo per i rossoneri. Stefano Pioli lo accoglierebbe subito con piacere per essere protagonista in vista della prossima stagione. Il suo rapporto con Carlo Ancelotti ormai si è deteriorato in ottica futura e così il talentuoso giocatore spagnolo è pronto per l’addio a titolo definitivo.