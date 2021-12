Nuovo bomber della Juventus approvato: “Sarebbe il colpo di gennaio”

La Juventus è pronta a dare l’assalto al bomber per gennaio: arrivano già le prime approvazioni per l’attaccante nel mirino

Mancano solo quattro giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Per la Juventus l’obiettivo primario a gennaio sarà quello di rinforzare il reparto offensivo con un bomber che possa garantire i gol che fino ad ora Morata e Kean non sono riusciti ad assicurare ad Allegri.

Così nel mirino della Juventus c’è Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che in questa prima parte di stagione ha vissuto un ottimo momento mettendo a segno 6 gol in 19 partite. L’arrivo del bomber neroverde, al quale sono arrivati i complimenti e la fiducia di Roberto Mancini, sarebbe un grande colpo per molti. Arrivano infatti le prime sentenze sul suo possibile arrivo.

Juventus, Adani approva il colpo Scamacca: “Potrebbe fare la differenza”

La Juventus vuole rinforzare il proprio attacco, che fino ad ora è stato certamente tra i più deludenti in Serie A. La società bianconera così, per portare gol alla squadra di Massimiliano Allegri, avrebbe messo nel mirino Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che vive un ottimo momento di forma.

A commentare il possibile colpo della Juventus è stato Daniele Adani, che ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ ha dichiarato: “Scamacca alla Juve sarebbe il colpo di gennaio. Aggiungere a un attacco che ha segnato così poco un centravanti in ascesa, per cui anche Mancini ha speso parole importanti, potrebbe fare la differenza nell’economia del campionato, almeno nella corsa a un posto nelle prime quattro”. Dunque prime approvazioni per il possibile colpo invernale della Juventus.