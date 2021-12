Dybala, altro rinvio per il rinnovo | Fissata la nuova data

Arriva l’ennesimo rinvio per il rinnovo: la Juventus chiede tempo ma fissa l’incontro decisivo

La Juventus si prepara ad intervenire sul mercato di gennaio che aprirà i battenti il 3 gennaio. Il reparto più attenzionato è quello offensivo ma intanto la società non ha ancora risolto la situazione contrattuale di uno dei suoi big.

Sembrava tutto pronto per il rinnovo di Paulo Dybala ma qualcosa non è ancora al suo posto e la firma non è ancora arrivata. I bianconeri non possono permettersi di perderlo a parametro zero e l’argentino ha espressamente chiesto agli agenti di non ascoltare proposte da altre squadre. Intanto però la fumata bianca per il rinnovo non è arrivata in quanto la Juventus avrebbe chiesto tempo.

Ultimo rinvio, ecco quando firma Dybala

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, la Juventus avrebbe convocato l’agente della ‘Joya’, Jorge Antun per fine gennaio, al termine della sessione invernale di calciomercato che costringerà la società a dedicarsi alle operazioni in entrata e uscita.

L’accordo sarebbe già deciso sulla base di 8-9 milioni di euro di ingaggio più bonus. Bisognerà ancora attendere circa un mese per il rinnovo di Dybala ma il finale della vicenda non sembra in discussione nonostante l’ennesimo rinvio.