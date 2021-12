Inter, scelto l’obiettivo in attacco: il piano che batte la Juventus

L’Inter ha scelto la priorità per rinforzare il proprio attacco: nel mirino non c’è Scamacca, la mossa di Marotta per beffare la Juventus

È stato un grande inizio di campionato per l’Inter, che ha conquistato tanti successi soprattutto negli ultimi due mesi e vive le feste natalizie in modo sereno in vetta alla classifica. I nerazzurri puntano al secondo scudetto consecutivo e intanto vogliono anche impressionare in Champions League, dove agli ottavi affronteranno il Liverpool.

LEGGI ANCHE >>> Doppia cessione in Premier: tesoretto da 50 milioni per la Juventus

Calciomercato Inter, il piano per Muriel: la Juventus va ko

Nel frattempo la società, che è soddisfatta del rendimento avuto fin qui, continua a lavorare per il futuro e programma i prossimi colpi di calciomercato. L’Inter punterà su un nuovo attaccante e l’obiettivo primario non dovrebbe essere Scamacca, nonostante si stia parlando tanto di lui in questi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta bussa a Sarri: scambio immediato

Quella dell’Inter di puntare sul giovane del Sassuolo sembra essere infatti una strategia per poi arrivare al vero obiettivo, ovvero Luis Muriel. In questo caso Marotta cercherebbe di spendere meno per l’attaccante colombiano, che potrebbe non trovare più tanto spazio con l’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Il sogno Pogba e non solo: i giocatori in scadenza nel mirino della Serie A

Qualora l’affare andasse in porto, sarebbe ko anche la Juventus che segue Luis Muriel e vorrebbe tentare l’assalto per rinforzare il proprio reparto avanzato.