Il comunicato UFFICIALE della Juventus: 2 positivi al Covid-19

La società piemontese ha emesso un comunicato ufficiale confermando la positività al Covid-19 di due giocatori facenti parte della rosa

Dopo l’Inter, a stretto giro di posta, anche la Juventus si iscrive alla triste lista delle squadre impattate dalla nuova ondata di Covid-19. Il club bianconero ha infatti diramato, in data odierna, un comunicato ufficiale col quale ha dato evidenza della positività al Coronavirus di due componenti del gruppo squadra.

I due calciatori risultati positivi ai tamponi effettuati il 31/12 sono Arthur Melo e Carlo Pinsoglio. Di seguito la nota ufficiale del club bianconero.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur.

I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”, recita la nota.