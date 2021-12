Napoli, UFFICIALE: Osimhen salta la Coppa d’Africa

Osimhen non partirà per la Coppa d’Africa: continua il periodo nero per il nigeriano

Un periodo davvero da dimenticare per Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli era stato vittima, poco più di un mese fa, di un violento scontro con Skriniar durante Inter-Napoli che ha costretto il nigeriano a fermarsi per un grave infortunio al volto.

Successivamente è subentrato anche il Covid che ha peggiorato la situazione di Osimhen e ora la stangata definitiva. L’attaccante del Napoli non partirà per la Coppa d’Africa. Il comunicato ufficiale è arrivato dalla Nigeria che ha diramato la lista dei convocati dove non compare Osimhen. Ennesima stangata per l’attaccante che continua il suo periodo nero. La Nigeria ha inoltre comunicato altri cambi nelle convocazioni dove compare Ebuehi, difensore del Venezia