Messi positivo al Covid: la nota UFFICIALE del PSG

Il comunicato ufficiale del PSG conferma la positività al Covid di Leo Messi ed altri tre giocatori: a rischio anche il primo match di Ligue 1 del 2022

L’anno nuovo non si apre nel migliore dei modi per il PSG e per il suo fuoriclasse principe, Leo Messi. Il club transalpino ha infatti diramato una nota ufficiale con la quale si dà evidenza dell’avvenuto contagio da Covid-19 dell’argentino e di altri tre giocatori.

Ovviamente i quattro salteranno la sfida di domani in Coppa di Francia contro il Vannes, ma appare a forte rischio anche la disponibilità per il primo match di Ligue 1 del 2022, in programma il 9 gennaio contro il Lione. Ecco la nota ufficiale del club.

Il comunicato ufficiale del PSG: Messi ed altri tre positivi al Covid

“I 4 giocatori positivi al Covid-19 sono Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Attualmente sono in isolamento e soggetti all’apposito protocollo sanitario”, si legge nel comunicato del club.