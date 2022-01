Colpo in difesa per il Cagliari, UFFICIALE: centrale dall’Atalanta

Il Cagliari avrà bisogno di diversi rinforzi per tentare di rialzarsi e raggiungere la salvezza a fine stagione: il primo arriva dall’Atalanta

Prima parte di stagione da incubo per il Cagliari, che al giro di boa si ritrova al penultimo posto in classifica, con solo una vittoria conquistata in 19 giornate. Così in questa sessione invernale di calciomercato, che si apre proprio oggi, i sardi hanno già messo a segno il primo colpo per rinforzare la difesa, visti i 40 gol subiti fino ad ora.

Il primo colpo del Cagliari si chiama Matteo Lovato, giovane difensore dell’Atalanta che arriva in prestito fino al termine della stagione.

Il classe 2000 in questa prima parte di stagione ha collezionato 6 presenze in campionato e una in Champions League, e sicuramente potrà essere un’ottima soluzione per la difesa di Mazzarri. Soprattutto, visto il probabile addio di Godin e Caceres, aver rinforzato la difesa subito aiuterà la squadra sarda a non rimanere in emergenza.