Nuova occasione per Pirlo: si offre per la panchina della Nazionale

Continua la ricerca di una nuova avventura in panchina per Andrea Pirlo: il tecnico ex Juventus si offre alla Nazionale

Un anno pieno di alti e bassi quello vissuto da Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus nella scorsa stagione. I bianconeri hanno chiuso l’anno qualificandosi in Champions League, grazie al passo falso del Napoli, e hanno anche vinto la Coppa Italia.

A fine stagione però la Juventus ha deciso di affidare nuovamente la panchina a Massimiliano Allegri, portando all’addio di Pirlo. Dopo più di sei mesi il tecnico ex Juventus è ancora alla ricerca di una nuova avventura, che questa volta potrebbe arrivare da una Nazionale. Pirlo pronto ad offrirsi per guidare la Nazionale attualmente senza allenatore.

LEGGI ANCHE >>> “Affare fatto”: la Juventus chiude la prima operazione di gennaio

Futuro Pirlo, l’ex Juventus si offre per la panchina della Polonia

Dopo più di sei mesi senza panchina, Andrea Pirlo si prepara a tornare sul terreno di gioco. Infatti dopo l’addio alla Juventus l’ex centrocampista è in cerca di un nuovo incarico e avrebbe deciso di proporsi anche a una Nazionale.

LEGGI ANCHE >>> Lukaku, sempre più un intrigo: la squadra prende posizione

Secondo quanto riportato da ‘Sports Facts’, Pirlo avrebbe deciso di candidarsi come erede di Paulo Sousa sulla panchina della Polonia. L’ex tecnico della Fiorentina è approdato sulla panchina del Flamengo lasciando quella polacca scoperta. Qualora Pirlo dovesse guidare la Polonia, a marzo si giocherebbe l’accesso al Mondiale di Qatar 2022 contro la Russia.