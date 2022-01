Lukaku, sempre più un intrigo: la squadra prende posizione

Il futuro di Lukaku rimane avvolto nel mistero, dopo le discutibili dichiarazioni del centravanti del Chelsea: Inter alla finestra

È stata come un fulmine a ciel sereno la recente intervista di Romelu Lukaku che, dopo essersi lamentato delle scelte tattiche di Tuchel, ha aperto ad un clamoroso ritorno all’Inter. Uno scenario complicato quello del possibile Lukaku-bis in quel di Milano. Intanto il belga dovrebbe avere un colloquio con l’allenatore del Chelsea proprio in queste ore, con il calciomercato invernale che è appena ripreso ufficialmente. Dopo aver escluso il belga dalla lista dei convocati per il big match (finito 2-2) contro il Liverpool, adesso il ritorno in squadra di Lukaku pare decisamente più probabile, a partire dalla prossima sfida al Tottenham di Conte.

Non tutto potrebbe però registrare una soluzione nell’immediato, con un malcontento generale in quel di Londra per il comportamento dell’attaccante che potrebbe aver seriamente minato la quiete dello spogliatoio del Chelsea. Secondo quanto riportato dall’edizione inglese di ‘Goal.com’, in questo momento la squadra si sarebbe schierata tutta in favore di Thomas Tuchel.

Inter, svolta Lukaku: la decisione

Il tecnico che ha regalato la Champions League ai ‘Blues’ meno di un anno fa, dunque, sembrerebbe avere il supporto di tifoseria e soprattutto del suo gruppo. Ecco perchè i compagni di squadra di Lukaku non vedono più di buon occhio l’attaccante che con le sue parole ha scontentato un pò tutti, portando un malumore generale all’ambiente.

Il Chelsea valuta il momento, l’Inter rimane in attesa. Interessata ma consapevole che, dopo averlo ceduto per 115 milioni solo pochi mesi fa, attualmente un riacquisto del cartellino del centravanti classe 1993 (sotto contratto fino al 2026) è quasi impensabile.

Sono 7 le reti stagionali tra campionato e coppe firmate da Lukaku, con 2 assist in 18 apparizioni complessive: in Italia l’Inter resta l’unica grande pretendente per l’attaccante del Chelsea.